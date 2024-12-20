الثاني من نوعه خلال ساعات.. الانواء الجوية تحذر الطائرات من العبور في "المناطق الحمراء"

2024-12-20 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، تقريرا خاصا بالطيران الثاني من نوعه خلال اليوم حذرت فيه من عواصف رعدية شمال محافظة الانبار.

وقال قسم التنبؤ الجوي التابع للهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنطقة المؤشرة باللون الاحمر وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على الطيران المدني وتتحرك بالاتجاه الشمال الشرقي".





