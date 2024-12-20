الكويت تستضيف "خليجي 26" لتكرار إنجاز منذ 35 عاما

2024-12-20 16:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

كأس الاتحاد الخليجي (الحساب الرسمي للبطولة عبر منصة إكس)

تستضيف الكويت منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" في الفترة ما بين الـ21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 2025، بمشاركة ثمانية منتخبات قسمت على مجموعتين وسيتأهل كل متصدر ووصيف مجموعة ليتنافسا على اللقب.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من الكويت البلد المستضيف والإمارات وعمان وقطر، وفي الثانية السعودية والبحرين والعراق واليمن.

وسيبدأ المنتخب الكويتي مشواره في البطولة بلقاء عمان في الجولة الأولى ضمن افتتاح البطولة ثم الإمارات في الـ24 من الشهر الجاري ثم الجولة الثالثة أمام قطر في مواجهة تُعدّ الأصعب فنياً لأصحاب الأرض.

وتقام مباريات هذه البطولة على ملعبين، الأول هو ملعب جابر الأحمد الدولي الذي يستقبل 60 ألف مشجع ويقع في محافظة الفروانية، والثاني ملعب نادي الصليبخات الذي يتسع لـ15 ألف مشجع فقط، ويقع في محافظة العاصمة، وتم تحديثه أخيراً وتوسيعه بعدما كان يتسع لسبعة آلاف مشجع.

وشارك المنتخب الكويتي في البطولة بجميع نسخها الـ25 السابقة، واستضاف المنافسات في أربع نسخ، الأولى كانت عام 1974 ثم أعوام 1990 و2003 و2018.

ويتصدر المنتخب الكويتي قائمة الأكثر تتويجاً برصيد 10 ألقاب آخرها عام 2010، وتوج بلقبين من ضمن أربع نسخ أقيمت على أرضه في نسختي 1974 و1990، وخرجت الكويت من البطولة عندما أقيمت على أرضها في نسختي 2004 و2018 من دور المجموعات، لتكون أمامها مهمة قوية لاستعادة التتويج مرة أخرى على أرضها والتي لم تتكرر منذ نسخة 1990 أي ما يقارب 35 عاماً.

ويُعدّ المنتخب الكويتي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بالتساوي مع المنتخبين البحريني والقطري إذ لم تغِب المنتخبات عن المنافسات مطلقاً، ويأتي من بعدها المنتخب السعودي والإماراتي برصيد 24 مشاركة، وفي المركز الثالث عمان برصيد 23 مشاركة.

ومن ناحية عدد الألقاب، فأقرب المنافسين لمستضيف البطولة هو المنتخب العراقي برصيد أربع نسخ، يليه المنتخبان السعودي والقطري برصيد ثلاث بطولات، ثم الإمارات وعمان بلقبين، وأخيراً البحرين بلقب واحد فقط حققه في نسخة عام 2019، ومنتخب وحيد لم يتمكن من تحقيق أي مركز وودع المنافسات في جميع مشاركاته من دور المجموعة وهو اليمن.

وكان صاحب الأرض في النسخة المقبلة، المنتخب الكويتي أول من وصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ البطولة في نسخة عام 1988 أمام منتخب قطر، وبعد ذلك وصل إلى الهدف رقم 200 ليكون المنتخب الوحيد الذي يسجل هذا العدد في يناير عام 2023 ضد البحرين.

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ويتصدر نجم المنتخب الكويتي السابق جاسم يعقوب ترتيب هدافي البطولة برصيد 18 هدفاً وفي المركز الثاني هناك العراقي حسين سعيد والسعودي ماجد عبدالله برصيد 17 هدفاً وفي المركز الثالث الكويتيان جاسم الهويدي وفيصل الدخيل برصيد 14 هدفاً.

وبالنظر إلى الناحية الفنية في مجموعة المنتخب الكويتي، فهو قادر على التأهل للدور الثاني، ولكن ستكون أمامه مهمة قوية في الأدوار الإقصائية، بخاصة أن المجموعة الثانية تضم منتخبات قوية تسعى إلى تجهيز أنفسها لمنافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم على رأسها السعودية والعراق والبحرين، ولكن اليمن ودع هذه التصفيات من الدور الثاني لذلك سيكون تأهله لدور الـ16 صعباً.



