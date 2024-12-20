لبناني في صفوف القوة الجوية ونيجيري ينضم لزاخو

2024-12-20 16:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت إدارتا ناديي القوة الجوية، وزاخو، يوم الجمعة، عن تعاقدهما مع لاعبينلبناني ونيجيري للانضمام لصفوف الفريقين في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعاقدتإدارة نادي القوة الجوية مع المدافع الدولي اللبناني محمد الحسيني (22عاماً) قادمامن نادي العهد اللبناني.

وسيمثلالمحترف اللبناني فريق القوة الجوية خلال المرحلة المقبلة.

كماتعاقدت إدارة نادي زاخو مع المهاجم النيجيري إيشتا ديبوتي "24 عاماً"بعقد يمتد لموسم ونصف مع النادي، قادماً من متصدر دوري النيجيري "الأنهار المتحدة".

ويلعباللاعب في مركز الهجوم والجناح الأيسر.

كماقررت إدارة نادي زاخو فسخ عقديّ محترفيه المغربي أيوب ناناح، والسوريإبراهيم هيسار، بالتراضي.