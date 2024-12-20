بمشاركة واسعة.. انطلاق انتخابات نقابة الفنانين في بغداد

2024-12-20 16:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد سميسم

تصوير: صباح الربيعي

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الفنانين المركز العام في بغداد بعد ان استكملت انتخاب فروع النقابة في المحافظات الأسبوع الماضي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مبنى النقابة ومنذ الصباح الباكر شهد توافدا كبيرا لعدد من الفنانين بمختلف اختصاصاتهم الذين جاؤوا ليدلوا بأصواتهم لانتخاب رئيس واعضاء مجلس النقابة بمختلف الاختصاصات الموسيقية والتشكيلية والسينمائية والمسرحية والدراما".

وقال الفنان خضير أبو العباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نشهد اليوم عرسا انتخابيا فنيا رائعا يدل على ان الفنان يختار من يمثله بنفسه من دون أي ضغوطات او وساطات"، مضيفاً أن "المنافسة داخل اسوار النقابة تمتاز بالشفافية بين الزملاء المرشحين، لذا نقول: البقاء للأجدر الذي لديه القدرة على تقديم الخدمات للفنانين والارتقاء بواقع الفن العراقي".

من جهته قال الملحن الفنان محمد هادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أنه " بغض النظر عما من سيفوز في انتخابات نقابة الفنانين العراقيين، ما يهمنا حرص الفنانين على من سيمثلهم من خلال تواجدهم اليوم بأعداد كبيرة وملتفين حول نقابتهم، كون النقابة المكان الوحيد الذي يأوي الفنانين بصورة حقيقية"، مبيناً أن "دورة الانتخابات لهذا العام كانت مختلفة من حيث عدد المرشحين الأكاديميين في مختلف الاختصاصات وهذا مدعاة للسرور، كون المنافسة شريفة ونزهية، والعراق اليوم بحاجة الى كل التخصصات والخبرات العلمية الرصينة لتقديم أفضل النتائج في كل المجالات ولاسيما الفنية".

وفي الوقت نفسه أوضح الفنان سامي محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العراق اليوم يشهد ممارسة ديمقراطية شفافة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس نقابة الفنانين في بغداد بعد ان جرت انتخابات المحافظات الأسبوع الماضي"، لافتاً إلى أنه: "لم نسجل أي خروقات في الانتخابات بل تميزت الدورة الانتخابية لهذا العام بالانضباط وتطبيق القانون في الإجراءات الانتخابية بمشاركة عدد كبير من فناني بغداد بمختلف اختصاصاتهم الفنية والقابهم العلمية".

وأشار الفنان حسين علي هارف إلى أن "الانتخابات شهدت انسيابية وتنظيماً عالياً منذ اللحظات الأولى للشروع في عملية الانتخاب، بمشاركة عدد من المرشحين الجديرين بالثقة، ونتمنى ان يكون معيار الفنان المرشح ليس النجومية او صلة القرابة من أصحاب القرار بل إمكانيته وتفرغه التام في العمل النقابي خدمة لزملائه الفنانين"، منوها بان "النقابة شهدت تحولا كبيرا إيجابيا في الدورتين الأخيرتين بجهود نقيب الفنانين جبار جودي الذي استطاع ان يحقق الكثير للفنان العراقي ويسهل الإجراءات الإدارية التي كانت في غاية الصعوبة على الفنان".

فيما قالت الفنانة التشكيلية كريمة هاشم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نقابة الفنانين هذا اليوم تمارس دورها النقابي الذي كفله الدستور بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة للمرة الثالثة بحضور اغلب الفنانين المؤمنين بقضيتهم الفنية ورسالتهم السامية"، مضيفة: "وجدنا آذاناً صاغية ودوراً نقابياً مركزياً في نقابة الفنانين من خلال ما قدمه أعضاء النقابة الحاليين والسابقين من خدمة للفنان العراقي سواء على الصعيد الإنساني او الفني المهني".







