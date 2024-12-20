المندلاوي يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق التكاتف بين جميع المكونات

2024-12-20 16:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق التكاتف بين جميع المكونات.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم بمناسبة عيد الصوم والذي يُجسّد قيم المحبة والتسامح والسلام، والتي تعتبر أساساً للتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب العراقي".وشدد على "ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق المزيد من التكاتف بين جميع المكونات، والعمل من أجل بناء عراق مزدهر يسوده الأمن والاستقرار".