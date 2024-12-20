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› فيديو | مستوطنون يحرقون مسجداً بالضفة الغربية
فيديو | مستوطنون يحرقون مسجداً بالضفة الغربية
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2024-12-20 16:20:01 - المصدر: قناة العربية
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