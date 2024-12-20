الداخلية: القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة في الأنبار

2024-12-20 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة في الأنبار.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بالاشتراك مع قوة من فوج طوارئ الأنبار الخامس، تمكنت من إلقاء القبض على متهم في منطقة جوبية ضمن محافظة الانبار".واضاف البيان، أن" المتهم ضبطت بحوزته (500) حبة نوع كبتاجون"، مبينا انه" تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة وإيداع المتهم في التوقيف وفق المادة (28) مخدرات".