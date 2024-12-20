مدرب الكويت: جاهزون لبطولة خليجي 26

2024-12-20 16:20:02 - المصدر: واع

الكويت – واع- عبد الرحمن حميدأكد مدرب منتخب الكويت الأرجنتيني خوان بيتزي، اليوم الجمعة، جاهزية المنتخب الكويتي لبطولة خليجي 26.وقال بيتزي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الاستعداد للبطولة كان جيداً، وجميع اللاعبين جاهزون للمشاركة"، لافتا الى أنه "متفائل لتقديم أداء مميز يستطيع ان ينافس من خلال مواجهة عمان التي تعد من المواجهات المهمة".وأضاف أن "الجمهور الكويتي يشعر بالحماسة بسبب استضافة البطولة، ويجب استثمار هذه النقطة لصالح المنتخب".