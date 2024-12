البرلمان: جدية في إنهاء ملف انسحاب القوات الأجنبية بحلول 2025

2024-12-20 16:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن ملف انسحاب القوات الأجنبية من العراق مرهون بقرارات الحكومة ومجلس النواب، مع تفويض القوى السياسية وفصائل الحشد الشعبي للحكومة بإدارة هذا الملف. وأوضح البنداوي خلال حديث لـ(المدى)، أن "لجنة أمنية عليا مشتركة بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، والتحالف الدولي قد تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف". وأشار […]

