أردوغان يزور سوريا خلال الأيام الـ15 المقبلة

2024-12-20 16:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادقال مصدر في مكتب الرئاسة التركية إنه لا معلومات عن أي زيارة مرتقبة للرئس رجب طيب أردوغان إلى سوريا.وتأتي تصريحات المصدر التركي عقب تصريحات صدرت مؤخرا عن مصادر في دمشق لصحيفة "Türkiye" بأن أردوغان قد يزور سوريا خلال الأيام الـ15 المقبلة. وسيتم إنشاء "درع جوي وبري" طوارئ للرئيس على طول خط حماة-حمص-إدلب، كما سيتم تفعيل […]

