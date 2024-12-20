2024-12-20 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعرض فريقُ الشرطة لكرة القدم لعدة إصاباتٍ مؤثرةٍ عقب مباراته المؤجلة أمام مضيفه الكهرباء، المقررة غداً السبت ضمن دوري نجوم العراق.

وقال اعلام نادي الشرطة في بيان اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "الفحوصاتُ، أكدت غياب عدد من اللاعبين عن مباراة الغد أمام فريق الكهرباء ضمن المبارياتِ المؤجلة للفريق".

وأضاف كما "أثبتت الفحوصاتُ الطبية تعرضَ اللاعب (ريوان أمين) لتمزقٍ في الكاحل، في حين يعاني (فهد اليوسف) من كسرٍ في الفك، وسيخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل".

كما أصيب لوكاس بتمزقٍ في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى الراحة لاستعادةِ لياقته في أسرع وقتٍ ممكن، وفقاً للبيان.

وتشكل هذه الإصاباتُ تحدياً كبيراً لفريق الشرطة، خصوصاً في ظل وجود مباراتين مؤجلتين له، ويسعى الجهازُ الطبي جاهداً لتأهيل اللاعبين وعودتهم إلى الملاعب في أقرب وقتٍ ممكن لاسيما ان القيثارة يحتل المركز السابع في دوري النجوم برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر القوة الجوية.



