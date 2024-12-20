2024-12-20 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قد يتخذ النجم الفرنسي بول بوغبا البالغ 31 عاما منعطفا كبيرا في مسيرته بعد فترة صعبة في يوفنتوس الإيطالي اتسمت بالإصابات والإيقاف بسبب المنشطات.

وكان لاعب الوسط الفرنسي تم تخفيض قرار حظره الأولي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينته للمنشطات، إلى 18 شهرا فقط من قبل محكمة التحكيم الرياضية، لينقذ هذا القرار مسيرته الرياضية من الاندثار.

قرار تخفيف الحظر يعني أن بوغبا يمكنه الآن استئناف التدريب مع يوفنتوس في يناير كانون الأول المقبل، وسيكون قادرا على لعب أول مباراة رسمية له اعتبارا من مارس آذار 2025، بعد غياب طويل.

ورحل بوغبا عن ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، بالتراضي، حيث لم يخض مع النادي الإيطالي سوى 12 مباراة في عامين بسبب عقوبة الإيقاف، إلا أن التقارير الصحفية ربطت اسمه بالانتقال إلى أكثر من ناد مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا، برشلونة الإسباني وعدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب الصحفي لوكاس سبوزيتو، فإن بوغبا، منفتح على فكرة الانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي، ويقال إن الطرفين يتفاوضان الآن بشأن الراتب، مشيرا إلى أن هناك موقعا إباحيا يتوسط بعرض 500 ألف جنيه إسترليني شهريا لإقناع بول بوغبا بارتداء قميص كورينثيانز.

ويعتبر هذا العرض بمثابة طوق النجاة لبول بوغبا، الذي تم تخفيض راتبه مع ناديه الأخير يوفنتوس بعد تورطه في أزمة المنشطات، كإجراء تأديبي من 8 ملايين يورو سنويا، إلى 42 ألف يورو فقط.

ومع ذلك، فإن النادي البرازيلي غير منفتح على قبول عرض الشركة المالكة للموقع الإباحي، لأنه لا يريد أن ترتبط صورة ناديه بمثل هذه الشركة، ويُقال إنه لديهم مستثمر آخر في محاولة لتأمين صفقة بوغبا قريبا، وإلا فقد يضطرون إلى الانسحاب من الصفقة.

وفي حل إتمام الصفقة، سيكون بوغبا بطل أحد أكثر الانتقالات لفتا للانتباه في الآونة الأخيرة، كونه سيترك وراءه فترته السيئة في إيطاليا من أجل البحث عن العودة في مشروع جديد، وقد تكون فترة الانتقالات الشتوية هي المسرح لهذا التغيير غير المتوقع.