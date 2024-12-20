السيتي يسعى لضم كيميتش من البايرن بالمجان

2024-12-20 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف موقع "بافارين فوتبول وركس"، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن خطة لدى مانشستر سيتي لضم جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ بالمجان في صيف 2025.

وذكر الموقع في تقرير له، أن "مانشستر سيتي يهتم كثيرا بضم كيميتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة"، مبينا ان "هذه ليست المرة الأولى، التي يُبدي فيها مانشستر سيتي اهتمامه بالحصول على كيميتش، البالغ من العمر 29 عاما".

وأضاف أن "ارتداء قميص السيتي، سيكون أمرا جذابا بالنسبة لكيميتش، من أجل اللعب مجددا تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا"، مشيرا إلى أن "بايرن ميونخ لا يزال يتمتع بأفضلية في الحفاظ على كيميتش، وقطع الطريق على مانشستر سيتي".

وأوضح الموقع ان "القيمة السوقية لجوشوا كيميتش تبلغ حاليا نحو 50 مليون يورو"، مؤكدا ان "السيتي مُستعد لفتح خزائنه، سواء في فترتي الانتقالات الشتوية أو الصيفية، لضم كيميتش، لتعويض إصابة رودي".

وينتهي عقد كيميتش مع البافاري في الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق بشأن تمديد العقد.

المصدر: وكالات