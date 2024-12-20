2024-12-20 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل والجمارك سامي السوداني، اليوم الجمعة، تسجيلاً صوتياً منسوباً إليه.وقال السوداني رداً على سؤال وجهته وكالة الأبناء العراقية (واع): "أؤكد بأن المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلاً وهو محض افتراء".ودعا إلى، "الحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض المواقع المشبوهة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وتابع، أن "مثل هذه الأكاذيب المفبركة لن تثنينا عن مواصلة الجهود في إنجاز فقرات البرنامج الحكومي"، مشيرا إلى، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تقف وراء فبركة التسجيلات ومروجيها".