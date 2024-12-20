غدا.. الخليجيون يترقبون انطلاق خليجي 26

2024-12-20 17:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتجه انظار الجماهير الخليجية والعربية غدا السبت نحو افتتاح بطولة كأس الخليج العربي الـ26 لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات.

وتجرى البطولة بتقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة إلى مجموعتين تضم كل منهما أربعة فرق تتنافس فيما بينها لصعود أول فريقين إلى نصف النهائي قبل خوض المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة.

وكشفت اللجنة المنظمة ببطولة خليجي زين (26) في وقت سابق عن شعار البطولة "المستقبل خليجي" استمرارا لشعار القمة الخليجية الـ45 لقادة دول مجلس التعاون التي أقيمت في دولة الكويت مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي.

كما كشفت عن (لوغو البطولة الذي صمم بطريقة مستوحاة من البيئة البرية والبحرية للكويت بالإضافة الى اللباس التقليدي للشعب الكويتي والعادات الحميدة التي يشتهر بها.

ووقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قبل بداية البطولة عقد شراكة مع شركة (زين) للاتصالات لتصبح الراعي الرسمي للبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة (خليجي (25) التي أقيمت في العراق ولذلك سميت بـ"خليجي زين (26)".

وسيكون الجمهور الخليجي والعربي على موعد مع التنافس الشريف بين منتخبات خليجي زين (26) لحصد لقب البطولة المستمرة منذ 54 عاما حيث أقيمت النسخة الأولى عام 1970 في مملكة البحرين.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات هي الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان والعراق واليمن مقسمة على مجموعتين يتأهل أول وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي.

وأسفرت القرعة عن ترؤس الكويت المجموعة الأولى كونها المستضيفة الى جانب قطر والإمارات وعمان فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق (حامل اللقب) والسعودية والبحرين واليمن.

وتلعب المباراة الافتتاحية غدا السبت بين مستضيف البطولة المنتخب الكويتي أمام نظيره العماني على استاد جابر الأحمد الدولي فيما يواجه منتخب قطر نظيره الإماراتي على استاد جابر مبارك الصباح ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وقسمت المنتخبات المشاركة الى مجموعتين منذ البطولة الـ17 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة عام 2004 بعد وصول عدد المنتخبات الى ثمانية.

وتعتبر هذه المرة الخامسة التي تستضيف بها دولة الكويت بطولة كأس الخليج بعد أعوام 1974 و1990 و2003 و2017.

وتتصدر الكويت عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشر مرات ثم العراق 4 مرات تليها السعودية وقطر 3 مرات فيما حصدت عمان والامارات اللقب مرتين واخيرا البحرين بلقب واحد.

وسيطرت الكويت على البطولة لأربع دورات متتالية منذ انطلاقتها عام 1970 قبل أن يحقق العراق لقبه الأول بالفوز بدورة 1979 وظلت البطولة حكرا على المنتخبين لعشر دورات متتالية حتى فاز المنتخب القطري بدورة 1992 ثم السعودية في 1994.

ويعد المهاجم الكويتي جاسم يعقوب هو الهداف التاريخي لبطولات كأس الخليج بتسجيله 18 هدفا في ثلاث دورات فقط بعد ثلاثة أهداف في دورة 1972 ثم الحصول على لقب الهداف في دورتي 1974 برصيد ستة أهداف و 1976 برصيد تسعة أهداف.

وخاض منتخب الكويت على مدار سنوات البطولة العدد الأكبر من المباريات بواقع 115 مباراة متفوقا على المنتخبين القطري والإماراتي اللذين خاضا 114 مباراة.

وتعد بطولة كأس الخليج تجمعا حميدا يلتقي به الاشقاء الخليجيون لتعزيز أواصر المودة في بطولة تنافسية لا يوجد بها فريق خاسر وانما فائزين بالروح الرياضية واللقاءات الاخوية. ومن خلال فكرة من الأمير الراحل خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ترجمها الاتحاد البحريني إلى واقع بزغ فجر بطولات كأس الخليج لكرة القدم.

وتجاوزت البطولة كونها مجرد منافسة رياضية لتتحول إلى منصة جامعة للشعوب الخليجية وتساهم على أمد عقود في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين دول المنطقة إضافة تعزيز التنافس الشريف في المجال الرياضي.

ويقضي نظام البطولة بأن المنتخب الفائز بالكأس ثلاث مرات يحتفظ بها إلى الأبد على أن تتنافس المنتخبات بعد ذلك على كأس جديدة على غرار النظام المعمول به في كأس العالم. وشهدت مسيرة البطولة التي تدخل النصف الثاني من عقدها الخامس ستة أشكال للكأس التي تقدم للبطل المتوج باللقب.