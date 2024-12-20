2024-12-20 17:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم إلى الكويت، يوم الجمعة، استعداداًللمشاركة في بطولة خليجي26 المقررة يوم غد السبت.

واختتمالمنتخب العراقي أمس الخميس آخر وحداته التدريبية في ملاعب جامعة قطر، ضمن معسكرهالتدريبي الذي أقيم في الدوحة قبل توجهه إلى الكويت اليوم للمشاركة في بطولة كأسخليجي زين 26.

وأعلنمدرب المنتخب خيسوس كاساس قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخليجي26، وذلك بعدانتهاء معسكر الدوحة، وتألفت من: جلال حسن، وكميل سعد، ومحمد حسن، ومناف يونس، وزيدتحسين، وأمجد عطوان، وعلي عدنان، وبيتر كوركيس، ومهند علي، وأحمد ياسين، ومصطفىسعدون، وعلي جاسم، وعلي يوسف، وأحمد مكنزي، وأيمن حسين، وأمير العماري، وماركو فرج،وإبراهيم بايش، وزيدان إقبال، ومهند جعاز، ولوكاس شليمون، وأمين الحموي، وآدم طالب،ويوسف أمين، وعلي فائز، وريبين سولاقا.

منجانب آخر اعتمد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، العراقي وسام نجيب صليوه عضواً فيلجنة الدراسات الفنية لاتحاد كأس الخليج وبطولة خليجي زين 26 التي تنطلق غداً.

يذكرأن وسام نجيب صليوه يشغل منصب رئيس اللجنة الفنية والتطوير وكالةً في الاتحاد العراقيلكرة القدم.