2024-12-20 18:00:04 - المصدر: ايشان

بعد تخلي روسيا على نظام بشار الأسد في سوريا، ما تزال أسباب موقف موسكو من سقوط دمشق بيد المعارضة المسلحة، موضع جدل عربياً وإقليمياً ودولياً. كان التفرج الروسي على الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا قبيل سقوط نظام الأسد، بيد الفصائل المسلحة مفاجئاً، حيث هناك من ذهب لاتهام موسكو بأن ثمناً باهظاً قد يعود على دولة […]

ظهرت المقالة أوكرانيا تتجه للتسوية مع روسيا.. هل قبضت موسكو ثمن تخليها عن سوريا؟ أولاً على ايشان.



