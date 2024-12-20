منتخبات "خليجي 26" تترقب انطلاق كأس الطموحات الكبيرة

2024-12-20 18:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

كأس بطولة الخليج العربي لكرة القدم (أ ف ب)

تضع المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" اللمسات الأخيرة استعداداً لخوض غمار البطولة التي تستضيفها الكويت بين الـ21 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري والثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات بحثاً عن التتويج باللقب الغالي.

وكانت قرعة البطولة قسمت المنتخبات الثمانية إلى مجموعتين تضم الأولى الكويت وعمان وقطر والإمارات، وتلعب السعودية والبحرين والعراق واليمن في المجموعة الثانية، على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويقص المنتخب الكويتي صاحب الضيافة شريط انطلاق البطولة بمواجهة نظيره العماني مساء غد السبت ثم يلعب المنتخب الإماراتي ضد نظيره القطري لاحقاً، وفي ثاني أيام البطولة يلعب المنتخب العراقي حامل لقب النسخة الماضية ضد منافسه اليمني، وتختتم الجولة الأولى بمواجهة السعودية والبحرين.

ويحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب بطولة كأس الخليج حيث حققها 10 مرات سابقة كان آخرها في 2010 لكن مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي أعرب عن تفاؤله بخوض "الأزرق" مباريات النسخة الحالية على أرضه بين جماهيره، وقال في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "نحن متفائلون بالتأكيد ببداية كأس الخليج، حضرنا بشكل جيد (للبطولة) في المعسكرات، وهنا تفاؤل بأداء المنتخب وسننافس في كل المباريات".

"نعرف أننا سننافس فرقاً قوية وجاهزة في كأس الخليج، لكننا سنقدم أفضل ما عندنا حتى نظهر بشكل جيد".

وقال عن خوض البطولة في الكويت "بالنسبة لي ليس هناك ضغط، إنه حافز كبير، الشعب الكويتي يتابع بحماسة ونريد أن تكون هذه الحماسة لمصلحتنا".

وعلى رغم التفوق الكبير للكويت على نظيرتها عمان في مواجهات المنتخبين خلال الألفية الماضية، شهدت مباريات الطرفين هيمنة شبه تامة لعمان منذ مطلع الألفية الحالية، حيث يرجع تاريخ آخر انتصار للكويت على عمان إلى التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 1998 في بطولة "خليجي 14" وكانت بنتيجة (5 - 0) لكن منذ مقابلتهما التالية في الـ19 من يناير 2002 ببطولة "خليجي 15" التي انتهت بفوز عمان بنتيجة (3 - 1) لعبا 15 مباراة انتهت 10 منها بفوز عمان وخمس مباريات بالتعادل، وشهدت آخر مباراة بين الطرفين فوز عمان بنتيجة (4 - 0) في أكتوبر الماضي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحول هذا التفوق الرقمي الكبير لعمان على الكويت قال المدرب بيتزي "الأرقام والإحصاءات مجرد تاريخ، وكل مباراة لها ظروفها، وهذه المباراة الافتتاحية مهمة جداً ولها ضغطها ولا بد أن نستثمر دعم الجمهور لمصلحتنا".

وعلى الجانب الآخر، يرى مدرب عمان رشيد جابر إن مباراة غد السبت ستكون مختلفة عن المباراة الأخيرة، وقال في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة "هي مباراة مختلفة عن (مباراة) تصفيات كأس العالم، منتخب الكويت مر بفترة إعداد جيدة وجاهز للبطولة ويلعب على أرضه وبين جمهوره".

"تحضيراتنا جيدة، بطولة الخليج حدث مهم بالنسبة لنا دائماً في دول مجلس التعاون والاهتمام بها موجود دائماً".

"جئنا إلى هنا ولدينا هدف أن نكون إيجابيين في البطولة، نعرف أن المنتخبات جاءت بكامل عدتها ولاعبيها الأساسيين وأتوقع أن تكون بطولة مميزة".

واعتبر جابر أن منتخبات البطولة جاءت بهدفين "المنافسة على اللقب، والتحضير لما تبقى من تصفيات كأس العالم".

وفي ثاني مباريات اليوم الأول لكأس "خليجي 26" سيكون المنتخب القطري على موعد مع الدفاع عن القمة الآسيوية التي نجح في الحفاظ عليها بالفوز بلقب كأس آسيا 2023 التي استضافتها بلاده مطلع العام الحالي، لكنه كذلك سيكون مطالباً بالمنافسة على اللقب الخليجي الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2014.

وتعول قطر على مدربها الجديد لويس غارسيا الذي تولى المسؤولية الأسبوع الماضي بعد رحيل ماركيز لوبيز بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

ويتساوى المنتخب القطري مع نظيره السعودي في المرتبة الثالثة بين المنتخبات الأكثر تحقيقاً للقب البطولة ولكل منهما ثلاثة ألقاب، خلف المنتخب العراقي الذي أضاف لقميصه النجمة الرابعة بالتتويج بلقب النسخة الماضية في 2023.

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وأعلن الإسباني غارسيا قائمة "العنابي" التي اتسمت بمزيج من الشباب والخبرة في حضور عدد من النجوم يتقدمهم أفضل لاعب في آسيا لعام 2024 أكرم عفيف.

أما المنتخب الإماراتي بطل البطولة مرتين آخرهما في 2013، فيسعى بقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو لمحو ذكرى الخروج المبكر من كأس آسيا في دور الـ16 على يد منتخب طاجيكستان، إضافة إلى الذكرى الأسوأ بالخروج من دور المجموعات بكأس الخليج 2023 في العراق حينما تذيل المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وخسرت قطر بنتيجة (0 - 6) من الإمارات في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، لكن المدرب غارسيا أكد جاهزية فريقه لخوض البطولة وتجاوز آثار الهزيمة الكبيرة من الإمارات.

وقال في مؤتمر صحافي، "كان الأمر بالنسبة إليَّ سهلاً جداً، بخاصة أن اللاعبين يملكون عقلية احترافية".

"اللاعبون طووا صفحة النتائج السلبية السابقة، ويرون أن الحياة تمنحك دائماً فرصة ثانية، وهم مستعدون لتمثيل قطر بأفضل صورة ممكنة".

ونفى غارسيا وجود روح سلبية لدى فريقه، وقال إن "الأحاسيس إيجابية لدى الجميع في الفريق، بخاصة أننا ندخل البطولة بحافز أكبر ونعلم أهميتها بالنسبة إلى قطر". وأضاف، "صحيح كانت هناك مشكلات دفاعية، لكنني ركزت على كل الجوانب الهجومية والدفاعية. أملك لاعبين بعقلية إيجابية، ومتأكد أن نتائج قطر ستكون جيدة". وأوضح أن الوقت كان قصيراً أمامه، بعدما تولى المسؤولية في وقت سابق من هذا الشهر خلفاً للمدرب لوبيز، لكنه يشعر بالشغف، وأن "الطموح كبير لتحقيق شيء جيد مع هذا الفريق".

وتشهد مباريات اليوم الختامي للجولة الأولى بدء المنتخب العراقي حملة الدفاع عن لقبه وبدء مرحلة جديدة بعد الخروج من دور الـ16 في كأس آسيا على يد المنتخب الأردني بعد الخسارة بنتيجة (2 - 3).

ويعول المدرب الإسباني لمنتخب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس على القائمة القوية والمتنوعة التي ضمها للبطولة والتي ستستهل مشوارها بمواجهة اليمن.

وضمن ذات المجموعة أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي القائمة النهائية للمشاركة في "خليجي 26" وضمت: محمد العويس وأحمد الكسار ونواف العقيدي وياسر الشهراني وعلي البليهي وعون السلولي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي ومهند الشنقيطي وسلطان الغنام وناصر الدوسري وعبد الإله المالكي وسعد آل موسى ومصعب الجوير وعبدالملك العييري ومحمد كنو ونواف بوشل وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان وأيمن فلاتة وعبدالعزيز العثمان وعبدالإله هوساوي وعبدالله رديف ومحمد القحطاني وفراس البريكان وصالح الشهري.

وشهدت القائمة النهائية التي تضم 26 لاعباً تقليص رينارد عدد لاعبيه باستبعاد حارس المرمى الاحتياطي محمد الربيعي والمهاجم هارون كمارا.

ويسعى رينارد العائد لقيادة "الصقور الخضراء" لكسب مواجهته الأولى في كأس الخليج 2024 التي تجمعه بالمنتخب البحريني الذي يقوده المدير الفني الكرواتي دراغان تالاييتش الذي قال إنه يعمل على مفاجأة السعودية.

وكان المنتخب البحريني حقق لقب بطولة خليجي في 2019 ووصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية ثم خسر من عمان بنتيجة (0 - 1).

وفي كأس آسيا 2023 تصدر مجموعته متفوقاً على كوريا الجنوبية والأردن لكنه ودع البطولة من دور الـ16 على يد اليابان بعد الخسارة بنتيجة (1 - 3).



