تعرف على أعلى القيم السوقية لنجوم بطولة خليجي 26

2024-12-20 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت / متابعة عراق اوبزيرفر تشهد بطولة “خليجي 26” بالكويت حضوراً لافتا لأبرز اللاعبين في الدوريات الخليجية وخارجها من المحترفين مع منتخباتهم التي تنافس في تلك النسخة، والتي تجمع أفضل المواهب للجيل الحالي لجميع الفرق المشاركة، من مختلف الدول بالمنطقة الخليجية. وبعد وصول إجمالي القيمة السوقية لمنتخبات البطولة إلى 120 مليون يورو، كان لابد من …

