2024-12-20 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر كشفت تقارير صحافية أن ليفربول الإنجليزي سيواجه أزمة كبيرة في حال تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، الذي يقترب من دخول الفترة الحرة بدءا من يناير المقبل، تتمثل في احتمالية غيابه ثماني مباريات. ويحاول ليفربول التوصل لاتفاق مع صلاح للبقاء ضمن صفوف النادي الإنجليزي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. …

