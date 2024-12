2024-12-20 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت / متابعة عراق اوبزيرفر وصل وفد المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج بنسختها السادسة والعشرين. وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة، “وفدُ المنتخب الوطنيّ يصلُ اليوم الجمعة إلى الكويت لخوضِ غمار خليجي 26”. ويوم أمس، أعلن الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، القائمة النهائية المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الخليج …

