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طرق “غريبة”.. محاولة تهريب مخدرات عبر وضعها بأحشاء الحيوانات في العراق

طرق “غريبة”.. محاولة تهريب مخدرات عبر وضعها بأحشاء الحيوانات في العراق
طرق “غريبة”.. محاولة تهريب مخدرات عبر وضعها بأحشاء الحيوانات في العراق
2024-12-20 19:09:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب مواد وضعت بأحشاء الحيوانات، فيما أكدت أن عملها ينطلق من 3 اتجاهات. وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات التابعة للوزارة حسين التميمي للوكالة الرسمية، وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المديرية تعمل بـ 3 اتجاهات هي الاستخباري والأمني في الكشف عن المتورطين وخطوط إمدادهم وردعهم بالقبض عليهم وإحالتهم …

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طرق “غريبة”.. محاولة تهريب مخدرات عبر وضعها بأحشاء الحيوانات في العراق

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