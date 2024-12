طرق “غريبة”.. محاولة تهريب مخدرات عبر وضعها بأحشاء الحيوانات في العراق

2024-12-20 19:09:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولة تهريب مواد وضعت بأحشاء الحيوانات، فيما أكدت أن عملها ينطلق من 3 اتجاهات. وقال المتحدث باسم مديرية شؤون المخدرات التابعة للوزارة حسين التميمي للوكالة الرسمية، وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المديرية تعمل بـ 3 اتجاهات هي الاستخباري والأمني في الكشف عن المتورطين وخطوط إمدادهم وردعهم بالقبض عليهم وإحالتهم …

