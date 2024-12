2024-12-20 19:09:17 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك / عراق اوبزيرفر أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن رفع علم تنظيم داعش الإجرامي للمرة الثانية خلال أسبوع في كركوك. وذكر بيان للوزارة ورد لـ عراق اوبزيرفر، أنه “انتشرت على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده رفع راية عصابات داعش الارهابي في قضاء داقوق للمرة الثانية خلال اسبوع في محافظة كركوك، وبعد …

The post الداخلية تصدر توضيحاً بشأن رفع “راية داعش” في كركوك first appeared on Observer Iraq.