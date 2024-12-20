بعد قيامهم بقتل شقيقهم.. شرطة الرصافة تكشف جريمة "وحشية" وتعتقل الجناة

2024-12-20 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الجمعة، (20 كانون الأول 2024)، عن جريمة قتل "وحشية" واعتقال مرتكبيها الجناة.

وذكر بيان لاعلام قيادة شرطة الرصافة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود اخبار من السيطرة المركزية بوجود حادث قتل احد المواطنين بعدة إطلاقات نارية أمام داره ضمن منطقة العماري، توجهت على الفور مفارز مركز شرطة (أكد) إلى محل الحادث".

وأوضح، انه "وبعد التحري والتعمق بالتحقيق وتدوين أقوال المدعية بالحق الشخصي (زوجة المجني عليه) التي افادت بقيام اشقاءه بتهديد (زوجها) بالقتل بسبب مشاكل عائلية، وبعد استحصال الموافقات تم القبض على اثنين من الأشقاء وابن شقيقه وعثر في داخل دارهم على سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف ومسدس".

وأشار البيان الى "إيداع المتهمين التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".