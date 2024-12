2024-12-20 19:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو يوسف بضربة جوية في دير الزور بسوريا. وقالت القيادة المركزية، إنها "نفذت ضربة جوية استهدفت زعيم داعش الإرهابي أبو يوسف في دير الزور بسوريا". وأضافت أن "الغارة في دير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا".

