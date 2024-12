قتلوا شقيقهم.. كشف تفاصيل جريمة "وحشية" واعتقال الجناة في بغداد

2024-12-20 19:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الجمعة، جريمة قتل "وحشية" واعتقال مرتكبيها الجناة. وذكر بيان لاعلام قيادة شرطة الرصافة في بيان، تلقته (المدى)، انه "وبعد ورود اخبار من السيطرة المركزية بوجود حادث قتل احد المواطنين بعدة إطلاقات نارية أمام داره ضمن منطقة العماري، توجهت على الفور مفارز مركز شرطة (أكد) إلى محل الحادث". […]

