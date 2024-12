2024-12-20 19:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تتواصل مع الإدارة السورية الجديدة لتحديد أسماء الأشخاص الذين سيديرون البلاد خلال الفترة المقبلة، وزير الخارجية التركي سيتوجه إلى دمشق وسيتم وضع هيكلية الإدارة الجديدة في سوريا. وقال أردوغان، في كلمة له: "بدأنا اتصالاتنا مع أحمد الشرع، والسوريون هم من سيقررون مستقبلهم"، مبيناً أن "توقعات […]

The post أردوغان يرسل وزير خارجيته إلى دمشق لوضع هيكلية الإدارة السورية الجديدة appeared first on جريدة المدى.