الكشف عن 200 إمرأة تركية على ارتباط بداعش في السجون العراقية

2024-12-20 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارةالخارجية التركية، يوم الجمعة، عن وجود أكثر من 200 امرأة تركية مسجونة في العراقبسبب ارتباطهن بتنظيم داعش، مؤكداً استعادة ما يقرب من 500 طفل من آباء أتراكمرتبطين بالتنظيم، إلى البلاد.

ونقل موقع "غازيتدوفار" التركي، عن بيانات من وزارة الخارجية التركية، خلال اجتماع للبرلمانردًا على سؤال طرحه سيلان أكجا كوبولو، النائب عن حزب المساواة والديمقراطيةالمؤيد للكورد (DEMParty)،الذي سأل عن عدد المواطنين الأتراك الذين تم اعتقالهم وإدانتهم وسجنهم في العراقبسبب ارتباطهم بتنظيم داعش وكم عدد أطفالهم الذين أعيدوا إلى تركيا منذ عام 2017.

كما نقل الموقع، في خبرترجمته وكالة شفق نيوز، عن الخارجية التركية تأكيدها أن "500 طفل مرتبطينبمدانين أتراك في بغداد، تمت إعادتهم إلى تركيا، وتسليمهم إلى المؤسسات المعنية"،فيما لم تقدم الوزارة أي تفاصيل بشأن الرجال الأتراك المدانين بتهم مماثلة.

وقالت كوبولو، للموقعالإخباري، إن "الوضع فيما يتعلق بالمواطنين الأتراك في مخيمي الهول وروج فيسوريا لا يزال غير واضح، مضيفا: "قد يكون العدد هناك أعلى، لكنني لا أعتقد أنالظروف متوفرة للتمكن من تحديده بدقة".

وأضافت أن "الأتراكالذين تم اعتقالهم وإدانتهم بتهمة الارتباط بتنظيم داعش يجب أن يواجهوا اتهاماتبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحثت تركيا على محاكمة مواطنيها في هذا الإطار، كمافعلت العديد من البلدان الأخرى"، منتقدة تقاعس تركيا، حيث لم يتم الحكم علىأي عضو مؤكد في داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في البلاد حتى الآن.

وأشارت كوبولو، إلى أن"تركيا تفتقر إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة أعضاء داعش المؤكدين"، لافتة إلىأنه لا توجد معلومات عما تم فعله بشأن الأطفال الذين أعيدوا إلى تركيا، وأن وزارةالأسرة والخدمات الاجتماعية يجب أن تتخذ إجراءات بشأن هذا الموضوع.