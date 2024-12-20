طيور باهظة الثمن في "مهرجان الطيور" بأربيل (صور)

2024-12-20 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت فيمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، فعاليات مهرجان الطيور، بمشاركة مختلفأنواع الطيور من لون وشكل.

وبحسب مراسل وكالة شفقنيوز، فإن المهرجان تضمن مشاركة (الديكة والدجاج والطيور الصغيرة وغيرها الكثير منالطيور) إضافة إلى طيور نادرة.

وقال أحمد (مشارك فيالمهرجان)، للوكالة، إنه شارك في هذا المهرجان قادما من مدينة السليمانية، وقامبعرض أربعة انواع من الطيور باهظة الثمن وذلك لانها من انواع متميزة وليست متوفرةبكثرة في عموم إقليم كوردستان.

وبدوره، أفاد سردار (مشاركفي المهرجان) بأن مشاركته في هذا المهرجان هي الثالثة، ويعرض خمسة أنواع من الطيورالتي تتميز باللون الأبيض، إذ يرى أن هذه المهرجانات والفعاليات تساهم بشكل كبيرفي تعريف الناس بالانواع المختلفة والكثيرة من الطيور التي يمتلكها اقليم كوردستان.

وتضمن المهرجان عرضالطيور بأسعار مختلفة حيث طيور تصل أسعارها إلى 3 آلاف دولار أمريكي.

وهذا المهرجان، هوالسابع من نوعه، وسمي (پەلەوەری جوانی) ومن المقرر استمرار فعالياته لأيام عدة مع مشاركةفاعلة من مختلف المحافظات باقليم كوردستان، فضلاً عن مشاركين من محافظات وسط وجنوبالعراق.