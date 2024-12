العراق يوقف تزويد سوريا بـ120 الف طن شهريا من النفط الأسود

2024-12-20 19:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قررت الحكومة العراقية، إيقاف منح سوريا النفط الأسود ابتداء من الشهر الحالي. وقال عضو مجلس النواب، مصطفى سند، عبر الفيس بوك وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) إبتداءً من هذا الشهر”، لافتا الى أن “قيمة الكميات لـ(شهر واحد) تكفي رواتب الـ19 الف عقد في تربية البصرة لمدة …

