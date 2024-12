وزير الكهرباء يوجه بالاستنفار

2024-12-20 19:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

​بغداد / عراق اوبزيرفر وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، جميع ملاكات الوزارة بالأستنفار التام وبالدرجة القصوى لمواجهة سوء الاحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في جميع المحافظات. وشدد الوزير، وفق بيان ورد لـ عراق اوبزيرفر، على “مراعاة أستثناء مغذيات الكهرباء لمحطات تصريف المياه الثقيلة ومياه الامطار ، والمستشفيات والمراكز الصحية”. وأوعز لجميع المديرين …

