2024-12-20 19:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة عقيل الفريجي، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، ان استقرار وضع المحافظة الأمني عزز من حضور كبار الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية الى البصرة.

وقال الفريجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استقرار وضع البصرة الأمني ساهم في علو شأنها من ناحية الخدمات المقدمة من جهة إضافة للاهتمام الإقليمي والدولي بالتطور الذي شهدته وإمكانية زج أصحاب الأموال لأموالهم بالمحافظة"، مبيناً أن "زيارة الوفد الدبلوماسي مؤخرا الى المحافظة اضافة لتوافد الوفود باتجاه محافظة البصرة سيعزز من حضورها على جميع المستويات سيما الاقتصادية والعمرانية منها التي قد تكون امام اعين كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة ككورنيش شط البصرة ومشاريع مهمة نسعى لولادتها بالمحافظة".

وبين ان "محافظ البصرة اسعد العيداني عزز بما عمله من مشاريع للفت انظار كبار المسؤولين على المستويين الداخلي والخارجي وبتالي فان المرحلة المقبلة ستشهد انجاز مشاريع مهمة لخدمة المجتمع المحلي".

وتشهد محافظة البصرة استقراراً سياسياً وامنياً ملحوظاً، الامر الذي انعكس على تحسن الوضع الخدمي والاقتصادي فيها، وباتت اليوم تستضيف الوفود الدولية والعربية سواء كانت رياضية او دبلوماسية او اقتصادية وهذا يأتي نتيجة الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في المحافظة للحفاظ على الاستقرار داخل البصرة.