2024-12-20 19:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى عقد المجلس العراقي للسلم والتضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، مؤتمره الخامس في العاصمة بغداد. وانتخب المجلس، الاستاذ فخري كريم رئيساً له، والدكتور احمد ابراهيم رئيساً للهيئة الادارية. كما انتخب المجلس، الهيئة الادارية واعضاء المجلس العام. وافتتح المؤتمر الخامس للمجلس بقراءة النشيد الوطني العراقي، والوقوف دقيقة صمت لشهداء الحركة الوطنية في العراق. كما ألقى رئيس […]

The post بالصور| المجلس العراقي للسلم والتضامن الاجتماعي يعقد مؤتمره الخامس وينتخب الإدارة الجديدة appeared first on جريدة المدى.