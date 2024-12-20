2024-12-20 21:09:04 - المصدر: ايشان

بعد الإحداث التي شهدتها سوريا، من سقوط النظام وسيطرة الفصائل المسلحة على مقاليد السلطة، ما تزال نشاطات داعش تشكل تهديداً للعراق بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت يواصل فيه رئيس الحكومة طمأنت الشارع بقدرة القوات الأمنية على صد أي خطر محتمل. هذه التصريحات الحكومية التي يصفها المراقبون بـ “المتناقضة”، تثير مخاوف لدى العراقيين من […]

ظهرت المقالة تهديدات داعش بعد أحداث سوريا.. السوداني يطمئن العراقيين ووزير الخارجية يحذر أولاً على ايشان.