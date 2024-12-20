الجوية يفوز على نوروز ويتمسك بصدارة دوري نجوم العراق

2024-12-20 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على نظيره نوروز بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ، اليوم الجمعة، على ملعب الشعب الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق.وسجل هدفي القوة الجوية اللاعب علاء عباس، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 55 من الشوط الثاني عبر كرة رأسية متقنة، بينما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده إلى 24 نقطة، متربعا على صدارة جدول الترتيب، في حين بقي رصيد نوروز متجمدا عند 8 نقاط، ليحتل المركز الـ18.