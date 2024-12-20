المنتخب الوطني يباشر تدريباته في الكويت

2024-12-20 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعباشر المنتخبُ الوطنيً، وحدةً تدريبيةً مسائيةً تعدُّ الأولى له في الكويت استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس خليجي زين 26.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخبُ الوطنيً خاض وحدةً تدريبيةً مسائيةً تعدُّ الأولى له في الكويت بعدَ وصوله اليوم الجمعة إليها بعد نهايةِ معسكره في الدوحة، وذلك استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس خليجي زين 26 التي تنطلق غداً في الكويت بمواجهاتِ المجموعة الأولى ( الكويت - عمان ) ، ( قطر - الإمارات )، بينما يخوض منتخبنا الوطنيّ أولى مبارياته ضمن المجموعةِ الثانية بعد غدٍ الأحد ضد اليمن، بينما تلعب المملكةُ العربية السعودية ضد البحرين."وأضاف، أنه "حضر تدريبات اليوم، التي احتضنها ملعبُ نادي الكويت، رئيسُ الاتحاد العراقيّ عدنان درجال والنائب الثاني يونس محمود و عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، والأمين العام محمد فرحان، وشارك فيها (25) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، كميل سعد ، محمد حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين ، أمجد عطوان ، علي عدنان ، بيتر كوركيس ، مهند علي ، أحمد ياسين ، مصطفى سعدون ، علي جاسم ، علي يوسف، أحمد مكنزي ، أيمن حسين ، أمير العماري ، ماركو فرج ، إبراهيم بايش ، مهند جعاز ، لوكاس شليمون ، أمين الحموي ، آدم طالب ، يوسف أمين ، علي فائز ، ريبين سولاقا".من جهةٍ أخرى، يعقد يوم غد السبت المؤتمرُ الصحفيُّ الخاص بالمنتخباتِ المشاركة، وسيكون المؤتمر الصحفيّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في الساعة 11:00، وسيكون إلى جانبه اللاعبُ أيمن حسين.