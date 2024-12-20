بينهم فتاة.. شرطة الرصافة تعتقل متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات

2024-12-20 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، باعتقال متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات بينهم فتاة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد/ الرصافة المتمثلة بـ(مركز شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت من القبض على شخصين متهمين بتجارة المخدرات وشخصين اخرين متهمين بالتعاطي بينهم متهم يحمل جنسية اجنبية وفتاة".

وأضاف أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهمين ضمن قاطع المسؤولية ليتم نصب كمين محكم أدى إلى القاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال وأجهزة لتعاطي المخدرات ومسدس"، مشيراً الى أنه "تم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".