بالصور.. المنتخب الوطني يباشر تدريباته في الكويت

2024-12-20 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خاض المنتخبُ الوطني وحدةً تدريبيةً مسائيةً تعدُّ الأولى له في الكويت بعدَ وصوله اليوم الجمعة، (20 كانون الأول 2024)، إليها بعد نهايةِ معسكره في الدوحة، وذلك استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس خليجي 26 التي تنطلق غداً في الكويت.

وحضر تدريبات اليوم، التي احتضنها ملعبُ نادي الكويت، رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني يونس محمود و عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، والأمين العام محمد فرحان.

وشارك في التدريبات (25) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، كميل سعد ، محمد حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين، أمجد عطوان، علي عدنان، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش، مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا.

من جهةٍ أخرى، يعقد يوم غد السبت المؤتمرُ الصحفيُّ الخاص بالمنتخباتِ المشاركة، وسيكون المؤتمر الصحفيّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في الساعة 11:00، وسيكون إلى جانبه اللاعبُ أيمن حسين.

وستنطلق البطولة الخليجية مساء غد السبت بمواجهاتِ المجموعة الأولى (الكويت - عمان) ، (قطر - الإمارات)، بينما يخوض المنتخب الوطنيّ أولى مبارياته ضمن المجموعةِ الثانية بعد غدٍ الأحد ضد اليمن، بينما تلعب السعودية ضد البحرين.









