2024-12-20 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أكد نائب محافظ البصرة ماهر العامري، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، أن اي مواطن مسيحي أو صابئي يريد العودة للسكن بالمحافظة فسيتم منحه قطعة ارض سكنية.

وقال العامري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك وفد من الاخوة المسيحيين وهو تجمع للأقليات في العراق زار البصرة للاطلاع على الواقع المعاشي لابناء مكونات المدينة"، مبينا أنه "بتوجيه من المحافظ كانت لنا الزيارة الى احد دور العبادة في ذات الكنيسة التي رممت من قبل ديوان المحافظة".

وأضاف ان " رسالة الحكومة المحلية في البصرة ان المحافظة هي مدينة تعايش سلمي لجميع ابناءها ومن مختلف المكونات والطوائف ونمد يد العون للجميع"، لافتا الى ان "هناك ترميم لأغلب دور العبادة وبناء دور جديدة لطائفة الصابئة وكذلك المسيحيين قرب مبنى المحافظة الجديد".

وتابع "كذلك كل من يرغب في العودة الى مسقط رأس ابائه واجداده في البصرة فالحكومة المحلية متوجهة بمنح قطعة ارض لترغيبه في العودة"، مشددا على ان "الدعوة موجودة من قبل المحافظ وقد اعلن عنها قبل زيارته لقداسة البابا العام السابق بان كل مواطن مسيحي او صابئي هاجر من العراق وله الرغبة في العودة فله قطعة ارض".

ولفت الى ان "البصرة اليوم تحتضن جميع أبنائها وتفتح أبوابها لجميع أبناء العراق من مختلف المحافظات ولجميع أبنائها المهاجرين في البلدان الأخرى".

وبشان الحديث عن قضية اغتصاب منازل عائدة لابناء مكونات وطوائف أخرى بالقوة، شدد العامري على انه "كمحافظة وحكومة محلية لم يسجل لدينا هذا الامر "، مستدركا بالقول " نحن جادين وعازمين على إعادة اي منازل او ممتلكات يتم اغتصابها وتم تقديم طلب رسمي بهذا الشأن".



