2024-12-20 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة شابة نتيجة حريق شمالي محافظة المثنى، وإصابة طفل بطلق ناري نتيجة العبث بسلاح مع شقيقه في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شابة في العشرينات من عمرها توفيت نتيجة حريق اندلع فيها أثناء عملية تزويد (صوبة نفطية) بمادة النفط داخل منزلها بقضاء الرميثة شمالي محافظة المثنى".

ولفت المصدر إلى أن "النيران اشتعلت بالفتاة ولم تفلح معها عملية نقلها للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وبين المصدر أن "شقيقين أعمارهما دون الـ4 سنوات عبثا بسلاح ناري نوع مسدس، داخل منزلهما بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر أن "العبث بالسلاح الناري بين الطفلين الشقيقين أدى لإصابة أحدهما برصاصة في جسده، حيث تم نقله للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".