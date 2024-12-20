ارتفاع إمدادات الذهب الأسود من روسيا إلى الصين

2024-12-20 22:55:01 - المصدر: واع

متابعة ـ واعوردت روسيا في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري إلى الصين 99.069 مليون طن من النفط بقيمة 57.432 مليار دولار وبزيادة 1.66% عن العام الماضي.وذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية في بيانات نشرتها، أنه "خلال نفس الفترة من العام الماضي، استوردت الصين 97.456 مليون طن من النفط من روسيا مقابل 55.132 مليار دولار".وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أشاد في وقت سابق "بالعلاقات الروسية الصينية وبلوغها مستويات غير مسبوقة"، لافتا إلى، أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 240 مليار دولار سنويا".ومن المتوقع "ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار".