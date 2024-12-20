على خلفية التوتر الأخير.. الاتحاد الوطني: التقارب السياسي داخل كركوك "كبير ومثالي"

2024-12-20 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك إدريس حاج عادل، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، أن العلاقة داخل الحكومة المحلية في كركوك مثالية.

وقال حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "العلاقة بين المحافظ ورئاسة مجلس كركوك والأعضاء العرب مثالية جدا، ولم يسبق لها مثيل منذ عقود".

وأضاف أن "هنالك من يحاول تخريب هذا التفاهم والتأثير على مسار العلاقة بين الطرفين، وتأجيج الأحداث، والحادثة الأخيرة التي حصلت بين الحمايات، جرى تضخيمها بهدف إثارة المشاكل بين الطرفين، لكن التفاهم الموجود حاليا أقوى من كل المحاولات المغرضة".

وأفاد مصدر امني، أمس الخميس، بأن اشتباكات مسلحة داخل مبنى محافظة كركوك بين حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس المجلس محمد الحافظ، مبيناً أن قائد شرطة كركوك وصل إلى المكان رفقة قوة أمنية كبيرة، حيث تم إخلاء مبنى المحافظة وإخراج جميع الموظفين.

وأضاف أن الشجار انتهى بعد وصول قائد الشرطة، موضحا انه تم فتح تحقيق بالحادث ولا توجد إصابات بين المشتبكين.