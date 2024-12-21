بينهم فتاة وأجنبي.. اعتقال تاجري مخدرات واثنين من المتعاطين جنوبي بغداد

2024-12-21 00:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن شرطة الرصافة ألقت القبض على أربعة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة، المتمثلة بمركز شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متهمين بتجارة المخدرات وشخصين آخرين متهمين بالتعاطي وهما متهم من الجنسية الأجنبية وفتاة".

ولفت إلى أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهمين ضمن قاطع المسؤولية ليتم نصب كمين محكم أدى إلى إلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع كريستال وأجهزة لتعاطي المخدرات ومسدس".

وأضاف المصدر أنه "تم إيداع المتهمين داخل التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".