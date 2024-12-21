2024-12-21 00:30:18 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - المانيا





أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية مساء اليوم الجمعة بوقوع حادثة دهس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 80 آخرين. وفقًا لموقع "تي أونلاين"، فقد دهس سائق سيارة حشدًا من المتسوقين في السوق، وتم القبض عليه بعد الحادث. وأكدت وسائل الإعلام أن الحادث وقع في السوق خلال فعاليات عيد الميلاد، فيما وصفته حكومة ولاية ساكسونيا-أنهالت بأنه هجوم إرهابي. كما ذكرت الصحيفة أن الشرطة طوقت المنطقة وبدأت عمليات فحص للبحث عن أي متفجرات.



