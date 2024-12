2024-12-21 00:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نظم عدد كبير من المثقفين العراقيين، اليوم الجمعة، حملة تواقيع للتضامن مع المحاميتين زينب جواد وقمر السامرائي. وقال لفيف من المثقفين، في بيان تابعته “عراق اوبزيرفر”، إنهم “يؤكدون وقوفهم ضد ممارسات الأنظمة القمعية وشجبهم للموقف الغريب لنقابة المحامين التي تخلت عن مهمتها الأساسية في حماية اعضائها وحماية حقوقهم وتنظيم شؤونهم، بل تمادت …

The post حملة تواقيع من مثقفين عراقيين للتضامن مع المحاميتين زينب جواد وقمر السامرائي first appeared on Observer Iraq.