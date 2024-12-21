بايرن ميونخ يختتم مباريات 2024 بفوز كاسح على لايبزيج

2024-12-21 01:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح بايرن ميونخ، ضيفه لايبزيج (5-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا، مساء الجمعة، ضمن لقاءات الجولة 15 من البوندسليجا.سجل خماسية البايرن جمال موسيالا (ق1)، وكونراد لايمر (ق 25)، وجوشوا كيميتش (ق 36)، وليروي ساني (ق 75)، وألفونسو ديفيز (ق 78)، بينما سجل هدف لايبزيج الوحيد بنجامين سيسكو (ق 2).بتلك النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 27 نقطة في المركز الرابع.