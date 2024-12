أنواء الناصرية تكشف عن كميات الأمطار المتساقطة في ست مناطق

2024-12-21 02:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة أنواء الناصرية اليوم الجمعة، عن كميات الأمطار المتساقطة في ستة مناطق من المحافظة، حيث شهد قضاء الرفاعي أعلى معدل للتساقط خلال الساعات الماضية. وقال مدير دائرة الأنواء الجوية في الناصرية أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية، إن كميات الأمطار التي هطلت تراوحت بين مناطق المحافظة المختلفة،...

