مقتل شخص في شجار مسلح بين أشقاء شمال الناصرية بسبب خلاف على مركبة

2024-12-21 02:35:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت منطقة الغراف شمال الناصرية مساء اليوم حادثة دامية، حيث نشب شجار مسلح بين شقيقين على خلفية خلاف حول مركبة ( سيارة ) . وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية ، بأن الشجار أسفر عن مقتل أحد الأشقاء على يد الآخر، قبل أن يفر...

