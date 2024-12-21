عباس محمد عمارة: جماليات المكان البغدادي في هايكو الشاعر حميد العادلي
2024-12-21 03:00:05 - المصدر: راي اليوم
عباس محمد عمارة
حميد العادلي شاعر عراقي،ولد في بغداد عام 1972
درس الإعلام والصيدلة.ونشر مجموعتين ورقية في الهايكو هما :ارتعاش الثلج عام 2019 و رقصة الفالس وأزهار النرجس عام2021
ومجموعة من الإصدارات الإلكترونية والمشاركة في الأنطولوجيات العربية .السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو لماذا نكتب الهايكو؟لماذا نكتب الهايكو في ظل وجود القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة والنثر والومضة وغيرها من الأجناس الشعرية. العالم يتغير،أحداث 11 من سبتمبر واحتلال العراق2003 وظهور مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وتحول العالم الى الرقمنة والتواصل الحضاري بين الشعوب وعدم تطور الأشكال الشعرية القديمة وغيرها من المسببات والمستجدات ساهمت في الانفتاح العربي على الهايكو وفي هذا المجال تقول الدكتورة بشرى البستاني:”إن الذين ينتقدون الشباب العربي على اهتمامهم اليوم بفن الهايكو عربيا، وليس يابانيا ، ينظرون للقضية على أنها مجرد لعب ، على أهمية اللعب الفني الذي يمتلك قوانين اللعبة ويحافظ عليها من الانفراط ، لكن المتدبر للأمر يجدها أبعد من ذلك وأهم ، إنها ليست عملية ممهدة ولا يسيرة ، بل هي طريق محاط بالمكابدة والمعاناة من أجل خلاص الروح والعقل والجسد ، لأنها ليست مسألة تغيير بنية أو تجديد شكل كما يتصور بعضهم ، بل هي تغيير رؤيا أولا ، وبدون هذا التغيير لن يكون لتغيير البنية كثيرُ أهمية”.((د.بشرى البستاني – الهايكو العراقي والعربي بين البنية والرؤى 1-موقع الحوار المتمدن 2015)).… [+]