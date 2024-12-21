جودي يفوز بولاية جديدة في انتخابات نقابة الفنانين العراقيين

2024-12-21 07:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعفاز جبار جودي نقيبا للفنانين العراقيين في انتخابات 2024، فيما اختارت الهيئة العامة لنقابة الفنانين ممثليها في مجلس النقابة والشعب الفنية.وذكرت نقابة الفنانين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحضور القضاة المشرفين على انتخابات المركز العام في بغداد تم الانتهاء من العد والفرز في انتخابات نقابة الفنانين العراقيين المركز العام، إضافة إلى تصويت فروع النقابة في محافظات العراق".وأضافت، أن "النتائج التي افرزت فوز نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي في انتخابات ٢٠٢٤ وفي عضوية المجلس المركزي فاز كل من الفنانة اسيا كمال والفنان فاضل وتوت والفنان مازن محمد مصطفى والفنانة كريمة هاشم والفنانة رجاء كاظم والفنان محمد هادي والفنان وديع نادر والفنان احمد عبد الجبار ".وتابع: "وفاز في رئاسة الشعبة الموسيقية الفنان علي فاضل وفي عضوية الشعبة كل من الفنان اسعد عبد الجبار والفنان صلاح حسن والفنان طلال علي والفنان مصطفى كريم الرسام."وبحسب البيان، فقد فاز في رئاسة الشعبة التشكيلية الفنان محمد عبد الرزاق .وفي عضوية الشعبة كل من الفنان الدكتور عبد الجليل مطشر والفنان سعد الربيعي والفنانة تمارة سفيان والفنانة ليزا شاكر.وفاز في رئاسة الشعبة المسرحية الفنان خضير ابو العباس .وفي عضوية الشعبة كل من الفنان أحمد حمود والفنان زياد الهلالي والفنانة اسماء صفاء والفنان الدكتور محمد عمر.وفاز في رئاسة الشعبة السينمائية الفنان سعد عبدالله بالتزكية.وفي عضوية الشعبة كل من الفنان مروان البياتي والفنان بارع جبار والفنان حيدر الخياط والفنانة سهير القيسي.وفي لجنة المتابعة الفنان علي الشطري والفنان انمار حامد والفنان مصطفى كريم سالم.وفي لجنة الانضباط الفنان صفاء الياسري والفنان ماجد درندش والفنان مصطفى الطويل.